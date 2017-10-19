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В Беларуси подготовили новую концепцию развития жилищно-коммунального хозяйства
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19 Октября 2017 12:02

В Беларуси подготовили новую концепцию развития жилищно-коммунального хозяйства

Об этом было заявлено на семинаре по развитию отрасли. Уже завтра участие в пленарном заседании примет Президент Беларуси.

Как сообщил сегодня вице-премьер Анатолий Калинин, Национальная академия наук возьмет под свое крыло институт по вопросам ЖКХ. Принято принципиальное решение о его создании. Вице-премьер отметил, что все преобразования будут взвешенными. Главная задача - обеспечить прозрачность и обоснованность тарифной политики при надлежащем качестве услуг. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, подготовлен ряд законодательных новаций.

Кроме того, как заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, портал 115.бел до конца 2018 года должен заработать во всех крупных городах Беларуси. Также поручено определить четкий механизм взаимодействия товариществ собственников с этой службой.

  

Теги: Реформа ЖКХ

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