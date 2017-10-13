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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
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13 Октября 2017 07:07

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики. Столбики термометров поднимутся до 12 градусов. Дождливая и прохладная погода сохранится и на выходных. Не обойдется без осадков и в начале следующей недели, однако будет немного теплее - воздух прогреется до 17.

  

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