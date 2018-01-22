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В Беларусь поставлена очередная партия бронеавтомобилей "Дракон"
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22 Января 2018 07:16

В Беларусь поставлена очередная партия бронеавтомобилей "Дракон"

Машины прибыли спецрейсом из Китая. "Даянг", как его называют в Поднебесной, на вооружение нашей армии был принят в прошлом году и уже успел поучаствовать в совместных стратегических учениях "Запад-2017". Новые внедорожники отличаются от своих предшественников. После опытной эксплуатации в Беларуси броневики были доработаны. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и эргономики водительского места.

Дмитрий Упоров, замначальника департамента - начальник 1-го управления департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси: "Сотрудничество между нашими странами активно развивается по всем направлениям, и двустороннее военное сотрудничество не является исключением. Прибытие сегодняшнего самолета является подтверждением нашей крепкой дружбы и тесного взаимодействия".

Машины имеют колесную формулу 4 на 4. В каждом бронеавтомобиле может размещаться до девяти человек в полной боевой экипировке. Полностью сварной корпус способен выдержать огонь из стрелкового оружия и попадание осколков боеприпасов. Автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать не менее ста километров даже с пробитым колесом.

  

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