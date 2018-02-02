В Беларусь из Ливии вернулся последний из наших граждан, удерживаемый на чужой земле

2 Февраля 2018 15:05

Белорус, который провел почти семь лет в ливийском плену, вернулся на родину. Сегодня он прилетел в Минск из Москвы. Вячеслав Качура - последний из белорусских граждан, кого удерживала одна из так называемых революционных бригад. В Национальном аэропорту нашего соотечественника вместе с родными Вячеслава Михайловича встречала и съемочная группа Агентства теленовостей.

Минск целенаправленно работал над возвращением насильственно удерживаемого в Ливии гражданина нашей страны. Предпринимались все возможные меры, вопрос затрагивался на всех уровнях, в последний раз - на встрече Президента Беларуси и главы Чеченской Республики в сентябре 2017.

И сегодня Александр Лукашенко направил благодарственные послания Рамзану Кадырову и наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за личный вклад и содействие в освобождении белоруса.

Вячеслав Качура прибыл в Ливию в июне 2011 в составе группы специалистов из России, Украины и Беларуси. Через два месяца во время штурма столицы Триполи их задержали повстанцы. Часть пленников удалось освободить, а о судьбе Качуры долгое время ничего известно не было. Напомним, в декабре из ливийского плена были освобождены белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота.