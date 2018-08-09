В 6 районах Минской области в эти дни запрещено посещать леса

Там сейчас сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Если до выходных будет стоять жаркая погода, то запрет может быть введен и в остальных районах области. Специалисты ведут мониторинг в лесах круглые сутки. Подробнее - в следующем сюжете.

Для вспышки пламени в лесу сейчас не нужна даже непотушенная сигарета, достаточно будет луча, который попал на стекло или искры из выхлопной трубы автомобиля. В чаще под ногами - сплошной треск, хотя в лесах Смолевичского района запрета официально пока не ввели. Здесь третий класс опасности. Поэтому у лесничих работа сейчас круглосуточная - быстро объехать лес помогает более мобильный транспорт.

На сегодня в 6 районах Минской области введен запрет на посещение лесов. Отдыхать, собирать ягоды или грибы нельзя в Минском, Дзержинском, Столбцовском, Стародорожском, Любанском и Солигорском. Там сохраняется предпоследний уровень опасности. Не исключено, что до выходных этот список расширится. В прогнозах синоптиков дождь, который может снизить класс пожарной опасности, не значится. Штраф за посещение лесов во время запрета - почти полтысячи рублей.

В этом году в лесах центрального региона случилось 97 возгораний. Почти все они возникли по вине человека. Вовремя потушить пламя лесникам помогает современная техника.

Разглядеть возгорание в лесном массиве помогают и вот такие пожарно-наблюдательные мачты. Видеокамера передает информацию в лесничества по 3G-связи. А радиус обзора такого электронного глаза примерно 25 километров.

На другом конце за картинкой круглые сутки следят лесники. Кроме этого, вся техника на пожарно-химических станциях при лесничествах подготовлена на случай массовых возгораний.

Бороться с пожарами лесникам помогают и спасатели. У них запас воды в разы больший, а напор из брандспойта может сбить пламя на расстоянии в 50 метров.

На тушение лесного пожара может понадобиться как несколько десятков минут, так и несколько дней беспрерывной работы в лесу. Огонь, независимо от площади, целиком уничтожает лесную флору и фауну и наносит незаменимый урон.