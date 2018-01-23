В мире
23 Января 2018 17:02
Массовая драка произошла в аэропорту Ганновера
Началось все в терминале вылета, где прокурдская группа устроила акцию протеста против турецкой военной операции в Сирии. И в какой-то момент митингующие завязали драку с турецкими пассажирами. Полиции пришлось применить перцовый газ. По данным местных СМИ, в драке участвовали около 180 человек - двое получили легкие ранения.
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