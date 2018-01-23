Главная>>В мире>>Массовая драка произошла в аэропорту Ганновера
В мире
RSS
Массовая драка произошла в аэропорту Ганновера
Скачать Поделиться

23 Января 2018 17:02

Массовая драка произошла в аэропорту Ганновера

Началось все в терминале вылета, где прокурдская группа устроила акцию протеста против турецкой военной операции в Сирии. И в какой-то момент митингующие завязали драку с турецкими пассажирами. Полиции пришлось применить перцовый газ. По данным местных СМИ, в драке участвовали около 180 человек - двое получили легкие ранения.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =