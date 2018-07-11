Ушел из жизни Николай Иванович Дементей

Беларусь вспоминает человека, жизнь которого была посвящена стране и неразрывно связана с нашей общей историей.

Николай Иванович Дементей. Именно под его председательством в июле 90-го Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете Беларуси. Позже политик вошел в первый состав Совета Республики Национального собрания. Несмотря на высокие должности и звания всю жизнь Николай Иванович был и до конца оставался тем, о ком можно и нужно говорить . Обычный. Настоящий. Исконный белорус.

Его детство пришлось на огненные военные годы. И, как говорят знавшие его, возможно, именно поэтому Николай Дементей, не отказываясь от собственных взглядов, стремился достичь позитивного результата в любом споре, а стороны любого конфликта - привести к примирению. Облеченный властью, трепетно относящийся к обязанностям, занятый на ответственном административном посту, Николай Иванович искренне любил бывать вне кабинетов - на природе. Любил и умел работать собственными руками на своей земле. При этом он нигде не позволял себе забыть обычных забот других людей. Никогда ни к кому не был равнодушным. Николай Дементей искал и находил человеческий, уважительный подход даже к наиболее ярым своим политическим оппонентам. А его особая народная манера вести диалог обезоруживала и располагала.

Соболезнования родным и близким Николая Ивановича Дементея выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля. Проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели. Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", - говорится в соболезновании.

Прощание с Николаем Дементеем состоится завтра, 12 июня, с 10:30 до 13:00 в Минском доме офицеров.