Уголовное дело по факту смерти Коржича направлено в Верховный Суд для определения подсудности

Верховный Суд решит, какого уровня суд будет рассматривать дело по факту смерти рядового Коржича. Расследование проводило главное управление Следственного комитета, надзор - Генпрокуратура. С учетом резонанса для определения подсудности дело направили в высшую инстанцию.

На сегодня известно, что троих военнослужащих 72-го учебного центра обвиняют сразу по нескольким статьям, а именно "Кража", "Получение взятки" и "Превышение власти с тяжкими последствиями". Все они под стражей.

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси:

"После проверки материалов уголовного дела прокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых. Согласилась с уголовно-правовой квалификацией их действий. Верховный Суд решит, какого уровня суд будет рассматривать это дело по первой инстанции".

Напомним, трагедия в Печах произошла в октябре. Солдат-срочник Александр Коржич был найден мертвым на территории части в Борисове.