18 Декабря 2017 21:28
Ученые Национальной академии наук выпустили новый том "Нарысы гісторыі культуры Беларусі"
Ученые Национальной академии наук выпустили новый том из цикла "Нарысы гісторыі культуры Беларусі". Уникальная книга посвящена нашему духовному наследию. Над изданием работали два десятка специалистов - это доктора и кандидаты наук изо всей страны. Как удалось века белорусских канонов устного творчества вместить в один том, расскажет Нина Можейко. Специальная рубрика "Панорамы" "Всем наука".
В Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы изучают то, к чему нельзя прикоснуться, что невозможно понюхать или отреставрировать. Духовное наследие белорусов в материальное состояние перевели отечественные ученые. Сделали почти невозможное - под одну обложку поместили несколько веков истории культуры Беларуси.
Есть также и специальная наука - этнология, которой специалисты пользуются даже при реставрации аутентичных традиций.
На территории Беларуси - 6 этнографических регионов: Понемонье, Поднепровье, Восточное и Западное Полесье, Поозерье, Центральный регион. Изначально это была территория разных племен. Все различия законсервированы в фольклоре, а потом и учеными. Ведь сохранение живых традиций невозможно без научной поддержки.
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы - наикрупнейшее научное учреждение в отделении гуманитарных наук и искусств. Состоит из двух филиалов. Насчитывает почти две сотни сотрудников. Учреждение владеет уникальной фольклорной коллекцией. Записи, которые хранятся здесь, включены в Государственный реестр научных объектов, которые составляют национальное достояние.
Рукописи, записки, тетради исследователей, нотные и фотозаписи, бобины и кассеты. Наиболее раритетные экземпляры - восковые фоновалики. Их хранят особенно и лишний раз не достают из специального ящика. Альтернативный аналоговому способ хранения - дигитализация. То есть оцифровка. Сейчас ведутся работы по созданию интернет-архива.
Народным обычаям, обрядам и, конечно, песням посвятили целый том нового научного издания. Янина Гриневич - молодой научный сотрудник; чтобы одолеть белорусскую лирику, закончила аспирантуру. И сразу же начала исследовательскую работу на тему необрядовых песен.
Сотрудники работают в поле - именно таким ненаучным термином обозначают экспедиции. Разработана даже методология работы с местными жителями - носителями аутентичной информации.
Но какой смысл в теории без соответствующей практики. Профессиональная школа в области традиционной культуры начала формироваться еще в прошлом веке. На основании научных исследований создаются целые учебные программы.
Кроме того, Беларусь присоединилась к конвенции ЮНЕСКО. В реестр национальных элементов со статусом "историко-культурная ценность" вошли традиционные обрядовые песни.
Рождественские песни выпускники Университета культуры и искусства изучили еще на первом курсе. Диафония на бурдонной основе - то есть, на разные голоса. Раньше деревенские жители проводили сезон за сезоном под песни. А сегодня эти парни и девушки, также из разных регионов Беларуси, как и их предки раньше, постепенно со знанием дела повторяют традицию. Все они будущие преподаватели, а значит, традиция имеет продолжение.