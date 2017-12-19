Ученые Национальной академии наук выпустили новый том "Нарысы гісторыі культуры Беларусі"

18 Декабря 2017 21:28

Ученые Национальной академии наук выпустили новый том из цикла "Нарысы гісторыі культуры Беларусі". Уникальная книга посвящена нашему духовному наследию. Над изданием работали два десятка специалистов - это доктора и кандидаты наук изо всей страны. Как удалось века белорусских канонов устного творчества вместить в один том, расскажет Нина Можейко. Специальная рубрика "Панорамы" "Всем наука".

В Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы изучают то, к чему нельзя прикоснуться, что невозможно понюхать или отреставрировать. Духовное наследие белорусов в материальное состояние перевели отечественные ученые. Сделали почти невозможное - под одну обложку поместили несколько веков истории культуры Беларуси.

Есть также и специальная наука - этнология, которой специалисты пользуются даже при реставрации аутентичных традиций.

На территории Беларуси - 6 этнографических регионов: Понемонье, Поднепровье, Восточное и Западное Полесье, Поозерье, Центральный регион. Изначально это была территория разных племен. Все различия законсервированы в фольклоре, а потом и учеными. Ведь сохранение живых традиций невозможно без научной поддержки.

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы - наикрупнейшее научное учреждение в отделении гуманитарных наук и искусств. Состоит из двух филиалов. Насчитывает почти две сотни сотрудников. Учреждение владеет уникальной фольклорной коллекцией. Записи, которые хранятся здесь, включены в Государственный реестр научных объектов, которые составляют национальное достояние.

Рукописи, записки, тетради исследователей, нотные и фотозаписи, бобины и кассеты. Наиболее раритетные экземпляры - восковые фоновалики. Их хранят особенно и лишний раз не достают из специального ящика. Альтернативный аналоговому способ хранения - дигитализация. То есть оцифровка. Сейчас ведутся работы по созданию интернет-архива.

Народным обычаям, обрядам и, конечно, песням посвятили целый том нового научного издания. Янина Гриневич - молодой научный сотрудник; чтобы одолеть белорусскую лирику, закончила аспирантуру. И сразу же начала исследовательскую работу на тему необрядовых песен.

Сотрудники работают в поле - именно таким ненаучным термином обозначают экспедиции. Разработана даже методология работы с местными жителями - носителями аутентичной информации.

Но какой смысл в теории без соответствующей практики. Профессиональная школа в области традиционной культуры начала формироваться еще в прошлом веке. На основании научных исследований создаются целые учебные программы.

Кроме того, Беларусь присоединилась к конвенции ЮНЕСКО. В реестр национальных элементов со статусом "историко-культурная ценность" вошли традиционные обрядовые песни.

Рождественские песни выпускники Университета культуры и искусства изучили еще на первом курсе. Диафония на бурдонной основе - то есть, на разные голоса. Раньше деревенские жители проводили сезон за сезоном под песни. А сегодня эти парни и девушки, также из разных регионов Беларуси, как и их предки раньше, постепенно со знанием дела повторяют традицию. Все они будущие преподаватели, а значит, традиция имеет продолжение.