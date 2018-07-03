Сразу после парада можно было посмотреть импровизированную выставку боевой техники

Ее уже оценил Станислав Липский.

Казалось бы, только смотрели на механизированную колонну во время парада, как вот уже сейчас порядка 40 машин стоят на проспекте Машерова. Здесь представлены и реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Полонез", тактический ракетный комплекс "Точка", и наши беспилотники, и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Колонна растянулась на 500 метров, показать все в своем включении, разумеется, не смогу да не стоит. Лучше прийти сюда и воочию все увидеть, поэтому конкретно только об этой машине, рядом с которой сейчас нахожусь. Это армейская самоходная пушка "Гиацинт", мощность 520 л.с.

Честно признаюсь, эту мощь ощущаешь однозначно. Только представьте - максимальная дальность полета 30 км.

Да, не могу не согласиться, такая техника вдохновляет и параллельно успокаивает. Понимая, что все эти военные единицы охраняют нас, чувствуешь себя под надежной защитой.

Импровизированная выставка будет работать еще на протяжении 50 минут, поэтому всех, у кого есть возможность приехать в центр столицы, призываю ей воспользоваться. Не упустите шанс увидеть механизированную колонну лично. Я хоть и из семьи военного летчика, все же не перестаю удивляться той силе, которая здесь представлена. Технические характеристики машин производят фурор. Посмотрите на меня, на детишек, взрослых - эмоции подделать невозможно.