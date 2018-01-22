Число аварий во время снегопадов увеличивается

22 Января 2018 15:17

В сводках ГАИ причинами столкновений чаще всего становятся неправильный выбор скоростного режима и дистанции. Александр Хоровец о том, как управлять автомобилем на скользких улицах.

В теории каждый водитель и даже пешеход знает, чем опасна скользкая дорога. На практике не всегда все так, как в учебниках. Вот и Любовь Трепашко на работе каждый день "по форме". Однако даже за рулем служебного автомобиля инспектор ГАИ становится обычным водителем. И за 15-летний стаж не раз могла попасть в серьезные аварии на зимней дороге, однако спасала природная осторожность и опыт.

Сделать полицейский разворот и эффектно вывести машину из заноса для Дмитрия Пинчука сегодня не составляет проблемы. За рулем он буквально с юности. Последние 8 лет свой опыт передает курсантам в одной из автошкол. Говорит, в экстремальной ситуации на скользкой дороге самое сложное - правильно принять решение за минимальное время.

При этом обязательно надо ездить на зимних шинах. А еще накапливать опыт. Для этого зимой не следует из собственного авто делать "подснежник". И отрабатывать технику по выходу из заноса лучше не на городских улицах, а на специальных площадках.

И все же главное на любой дороге и для любого водителя - держать дистанцию от автомобиля, который едет впереди, и быть максимально внимательным. Не лишним будет придерживаться и народного правила 3Д - дай дорогу дураку. И тогда, утверждают специалисты, любая поездка обязательно закончится успешно.