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У мемориала Буйничское поле в Могилеве прошел митинг-реквием
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15 Января 2018 13:08

У мемориала Буйничское поле в Могилеве прошел митинг-реквием

80 лет со дня образования отмечают сегодня сразу четыре области Беларуси. 15 января 1938 года после проведенной административной реформы были образованы Могилевская, Витебская, Гомельская и Минская области. В честь юбилея у мемориала Буйничское поле в Могилеве сегодня прошел митинг-реквием. Здесь в 1941 году 23 героических дня горожане вместе с красноармейцами сдерживали немецкую армию. К подножию каплицы легли цветы.

  

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