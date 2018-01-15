У мемориала Буйничское поле в Могилеве прошел митинг-реквием

15 Января 2018 13:08

80 лет со дня образования отмечают сегодня сразу четыре области Беларуси. 15 января 1938 года после проведенной административной реформы были образованы Могилевская, Витебская, Гомельская и Минская области. В честь юбилея у мемориала Буйничское поле в Могилеве сегодня прошел митинг-реквием. Здесь в 1941 году 23 героических дня горожане вместе с красноармейцами сдерживали немецкую армию. К подножию каплицы легли цветы.