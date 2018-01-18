Циклон "Фредерик" повлияет на белорусскую погоду

19 Января 2018 07:10

Циклон "Фредерик" сегодня повлияет на белорусскую погоду. На большей части страны синоптики прогнозируют снег, в отдельных районах метель. По юго-западу сильный порывистый ветер. Днем будет до плюс 1. На выходных станет немного холоднее, а в начале следующей недели в Беларусь вновь вернутся морозы - до минус 9-ти.