Главная>>Общество>>Циклон "Фредерик" повлияет на белорусскую погоду
Общество
RSS
Циклон "Фредерик" повлияет на белорусскую погоду
Скачать Поделиться

19 Января 2018 07:10

Циклон "Фредерик" повлияет на белорусскую погоду

Циклон "Фредерик" сегодня повлияет на белорусскую погоду. На большей части страны синоптики прогнозируют снег, в отдельных районах метель. По юго-западу сильный порывистый ветер. Днем будет до плюс 1. На выходных станет немного холоднее, а в начале следующей недели в Беларусь вновь вернутся морозы - до минус 9-ти.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 19 января Прагноз надвор’я на 19 студзеня 18.01.2018 15:45 / Общество Прогноз погоды на 19 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =