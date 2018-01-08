8 Января 2018 12:14

Особенное Рождество в этом году - в агрогородке Хотляны. Памятник деревянного зодчества 19 века - церковь Покрова Пресвятой Богородицы - восстановлена и освящена. Все подробности - в сюжете Ольги Медведь.

Пять лет назад Светлый праздник Рождества здесь встречали на углях со слезами на глазах.

Сочельник 2013 в Хотлянах стал трагедией. По неизвестным причинам пятикупольный памятник деревянного зодчества вспыхнул как свеча. Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая пережила все междоусобицы и войны, не стало за три часа. На ликвидации пожара было задействовано 14 единиц техники и почти 30 спасателей. Но от святыни остался только порог.

Сейчас о пожаре ничего не напоминает. Храм, как и пять лет назад, на своей возвышенности и по-прежнему визитная карточка Хотлян. Его, как и предыдущий, возвели в дереве всего за три года. Пожертвования и помощь верующим приходили даже из-за границы.

Рождество 2018 в приходе особенное - первое в восстановленном, освященном храме. В предыдущем сезоне здесь также проводили праздничное богослужение, но это пока было обычное здание на намоленном месте.

Восстановленную из пепла церковь от предыдущей практически не отличить. Конструкцию нового храма строили по древним чертежам. Тогда в 19 столетии авторам проекта стал архитектор Константин Тонн, известный по эскизам Храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты в Москве.

Чертежи Тона уже использовали раньше, по нему реставрировали храм в девяностых. Теперь же церковь небесно-голубого цвета сделали более современной. Для комфорта и уюта в помещении установили пластиковые окна, двери, утеплили по последнему слову, украсили кованными деталями.