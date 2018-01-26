26 Января 2018 21:20

Трудолюбивое общество - залог успешной страны, которая способна конкурировать на международной арене. Примеров тому на географической карте много. А вот когда самое трудоспособное население выбрасывается на улицу - впору думать о безопасности. Такое мнение в интервью нашему агентству высказал политический аналитик Вадим Боровик. Эксперт подчеркнул, что принцип социальной активности, заложенный в Декрете №1. Вадим Боровик, политический аналитик: "Задача в чем? Не в том, чтобы всех заставить, грубо говоря, выполнять какую-то работу, которая им даже не нравится. В том, чтобы граждане проявили инициативу и постарались в том регионе, где они проживают, либо во всем мире принято ехать к месту своей работы, находить рабочие места. Проявили социальную активность или имели занятость у нас в стране. Это хорошо. Во многих странах избавляются от рабочей силы, сокращают тысячами. В некоторых странах 30 процентов безработных - молодежь до 30 лет. А мы наоборот говорим - давайте работать".