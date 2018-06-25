Теплые дни опять возвращаются в столицу и область

25 Июня 2018

Неустойчивую, но теплую погоду синоптики прогнозируют на этой неделе. Сегодня и завтра возможны кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до 24 тепла. Действительно солнечную и сухую погоду в середине недели принесут теплые воздушные массы из Украины. В начале больших выходных в центральном регионе и столице погода опять изменится. Пройдут кратковременные дожди, похолодает. В воскресенье столбики термометров днем не поднимутся выше 19 градусов.

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25.06.2018 21:50
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