Теплые дни опять возвращаются в столицу и область

Неустойчивую, но теплую погоду синоптики прогнозируют на этой неделе. Сегодня и завтра возможны кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до 24 тепла. Действительно солнечную и сухую погоду в середине недели принесут теплые воздушные массы из Украины. В начале больших выходных в центральном регионе и столице погода опять изменится. Пройдут кратковременные дожди, похолодает. В воскресенье столбики термометров днем не поднимутся выше 19 градусов.