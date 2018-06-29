Техника парада. Станция "Гроза-S"

Знакомим с техникой парада и главными лицами яркого действия и мы, Агентство теленовостей. Сегодня расскажем о разработке, которую называют белорусской грозой и станцией, перед которой беспомощным оказывается любой беспилотник. На параде в честь Дня Независимости по проспекту Победителей пройдет станция "Гроза-S". Самоходный комплекс радиоэлектронной борьбы предназначен для защиты от дронов и беспилотников, которые могут нести угрозу с неба. На мировых выставках станция с легкостью обошла конкурентов, подтвердив высокий статус белорусских разработчиков. Рассказывает Александр Смирнов.

Расклад сил на поле боя зависит от техники и вооружения. От Великой Отечественной войны до современности можно проследить, как менялись центры силы. Атаки с воздуха в 43-м поднимали истребители.

Беларусь выходит в лидеры на рынке средств радиоэлектронной борьбы.

В те дни солдаты и не думали, что через 60 лет угрозу с неба доставить сможет еле заметный беспилотный летательный аппарат.

Одним из ключевых моментов современного вооруженного противоборства стала радиоэлектронная борьба. Ее возможности полностью меняют расклад сил на поле боя. В результате - самое современное оружие превращается в бесполезную груду металлолома.

Перед белорусскими разработчиками стояла непростая задача - создать станцию, которая могла бы не просто рассмотреть дрон-разведчик и обмануть его каналы связи и навигации, но и посадить нарушителя на землю. С задачей справился - молодой коллектив.

Так появилась "Гроза-S", которая вызвала бурный интерес у иностранных военных. Ее уже испытали в разных странах, где она рассмотрела весь частотный диапазон беспилотников. На международных выставках белорусская "Гроза-S" с легкостью обошла маститых конкурентов.

Комплекс создан как для военных: с броней, на гусеницах, так и в "лайт" - варианте для других силовиков. И это надежный защитник неба на массовых мероприятиях, а также стратегических объектов. Например, той же АЭС.

Инновации дают белорусской "Грозе" преимущества. Миниатюрный беспилотник, который трудно сбить даже снайперу, наша станция с легкостью обнаружит, обманет навигацию и при необходимости уведет с маршрута, перехватив управление. А значит, не позволит выполнить миссию.

Сегодня во всем мире идет активное развитие беспилотной авиации, а вот средства борьбы с ними запаздывают. Подобными разработками могут гордиться лишь несколько стран в мире: США, Австралия, Великобритания, Китай и Россия и Беларусь.