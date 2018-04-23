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Суд вынес приговор экс-директору Борисовского комбината хлебопродуктов
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23 Апреля 2018 19:11

Суд вынес приговор экс-директору Борисовского комбината хлебопродуктов

Сегодня суд Ленинского района Минска вынес приговор экс-директору Борисовского комбината хлебопродуктов. Виталия Гришанова признали виновным в получении взятки и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Ему запрещено занимать определенные должности в течение 5 лет.

По данным следствия, производитель ветеринарных препаратов и кормовых добавок поставлял продукцию, за которую у Борисовского хлебокомбината образовался долг. Чтобы от госпредприятия быстрее поступили выплаты, бывшему директору дали взятку в 2700 долларов.

  

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