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Строительство социальных объектов Минской области завершат до конца 2018 года
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3 Января 2018 15:38

Строительство социальных объектов Минской области завершат до конца 2018 года

Строительство социальных объектов Минской области, которое сейчас в самом разгаре, будет завершено до конца 2018 года. Речь идет о средней школе на 720 мест в деревне Лесковка, рядом детский сад в Боровлянах. Кстати, именно ситуация с садами и школами в Минском районе остается самой острой. Только в Боровлянском сельсовете на очереди в садики стоят почти 3 тысячи человек. Существующие школы также посещает куда больше детей, чем рассчитывали при строительстве.

Напомним, в прошлом году в Минской области построили три детских сада - в Столбцах, Жодино и в деревне Копище Минского района.

  

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