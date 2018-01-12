Столичный регион готовится к масштабному юбилею

12 Января 2018 15:16

Минской области - 80! На следующую неделю запланировано награждение лучших работников разных сфер руководством облисполкома. Также предприятия Минской области представят свою продукцию на выставке. К праздничным мероприятиям готовятся и художественные коллективы из всех районов. Среди них - дипломанты и призеры разных конкурсов, в том числе и международных, а также лауреаты специальных премий.

Праздничный концерт, посвященный 80-летию Центрального региона, пройдет в Минске в следующий понедельник на сцене Дворца Республики.