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Столичный регион готовится к масштабному юбилею
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12 Января 2018 15:16

Столичный регион готовится к масштабному юбилею

Минской области - 80! На следующую неделю запланировано награждение лучших работников разных сфер руководством облисполкома. Также предприятия Минской области представят свою продукцию на выставке. К праздничным мероприятиям готовятся и художественные коллективы из всех районов. Среди них - дипломанты и призеры разных конкурсов, в том числе и международных, а также лауреаты специальных премий.

Праздничный концерт, посвященный 80-летию Центрального региона, пройдет в Минске в следующий понедельник на сцене Дворца Республики.

  

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