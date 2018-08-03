Совет Министров Беларуси в августе продолжает прием граждан и юридических лиц

3 Августа 2018

Сегодня на вопросы ответит министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. 15 августа прием проведет глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. 22 августа - министр иностранных дел Владимир Макей, а 24 августа - министр финансов Владимир Амарин. 29 августа пройдет встреча с министром информации Александром Карлюкевичем. 31 августа свои вопросы можно будет задать министру ЖКХ Александру Терехову. Личный прием проводится по предварительной записи.

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