Совет Министров Беларуси в августе продолжает прием граждан и юридических лиц

Сегодня на вопросы ответит министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. 15 августа прием проведет глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. 22 августа - министр иностранных дел Владимир Макей, а 24 августа - министр финансов Владимир Амарин. 29 августа пройдет встреча с министром информации Александром Карлюкевичем. 31 августа свои вопросы можно будет задать министру ЖКХ Александру Терехову. Личный прием проводится по предварительной записи.