Соглашение о сотрудничестве в сфере информации подписали министерства Беларуси и Кыргызстана

Кыргызстан будет освещать II Европейские игры. А СМИ Беларуси расскажут о ІІІ Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре в этом государстве. Соглашение о сотрудничестве в сфере информации подписали сегодня профильные министерства двух стран. На встрече говорили и о создании союза региональных журналистов Беларуси и Кыргызстана.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси: "Счет идет на сотни изданий, которые работают в регионах, которые приходят к читателям на местах. Мы решили, что площадкой станет приложение правительственной и парламентской газеты "Звезда" - "Союз Евразии" как раз и будет той основой, где смогут собираться региональные журналисты и виртуально, и реально".

Накануне реальные договоренности были достигнуты между Белтелерадиокомпанией и главной телерадиовещательной корпорацией Кыргызстана.