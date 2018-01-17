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Смотрите фильм АТН к 10-летию общественной организации "Белая Русь"
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18 Января 2018 07:06

Смотрите фильм АТН к 10-летию общественной организации "Белая Русь"

Эксклюзивные кадры, которые решают все. Наши люди - и большое общее дело. Как работает социальный лифт? Почему благотворительность - это не только игрушки? К 10-летию общественной организации "Белая Русь" - взгляд изнутри на народный проект. Смотрите фильм Агентства теленовостей сегодня после "Панорамы".

  

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