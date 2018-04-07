6 Апреля 2018 21:10

Печальная новость из мира спорта. На 57-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович. У легендарного белорусского атлета случился сердечный приступ. Скорая помощь помочь ему не успела. Олимпийские игры Курлович выиграл в 1988 и 1992 годах. Также был четырехкратным чемпионом мира, двукратным победителем континентального первенства, 12 раз устанавливал рекорды планеты. После окончания спортивной карьеры остался в тяжелой атлетике в качестве судьи. Курлович награжден орденом "Знак Почета". Был почетным гражданином Гродно.