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Скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович
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6 Апреля 2018 21:10

Скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович

Печальная новость из мира спорта. На 57-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович. У легендарного белорусского атлета случился сердечный приступ. Скорая помощь помочь ему не успела. Олимпийские игры Курлович выиграл в 1988 и 1992 годах. Также был четырехкратным чемпионом мира, двукратным победителем континентального первенства, 12 раз устанавливал рекорды планеты. После окончания спортивной карьеры остался в тяжелой атлетике в качестве судьи. Курлович награжден орденом "Знак Почета". Был почетным гражданином Гродно.

  

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