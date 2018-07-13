Ситуация с подтоплениями из-за дождя во второй половине дня в Минске нормализовалась

13 Июля 2018

Спасательные службы продолжают мониторинг. А интернет-пользователи активно делятся фотоснимками, снятыми во время осадков. Так, под водой оказалась новая пешеходная зона на Революционной.

Специалисты выезжали на откачку воды из салона красоты, однако помощь в итоге не понадобилась. С водой самостоятельно справились работники предприятия "Минское наследие".

Подтопления зафиксированы и на других улицах Минска. На проспекте Победителей на въезде в город образовалась пробка, продиктованная погодой. Общественный транспорт простоял из-за лужи почти два часа. В настоящее время движение восстановлено.

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