Ситуация с подтоплениями из-за дождя во второй половине дня в Минске нормализовалась

Спасательные службы продолжают мониторинг. А интернет-пользователи активно делятся фотоснимками, снятыми во время осадков. Так, под водой оказалась новая пешеходная зона на Революционной.

Специалисты выезжали на откачку воды из салона красоты, однако помощь в итоге не понадобилась. С водой самостоятельно справились работники предприятия "Минское наследие".

Подтопления зафиксированы и на других улицах Минска. На проспекте Победителей на въезде в город образовалась пробка, продиктованная погодой. Общественный транспорт простоял из-за лужи почти два часа. В настоящее время движение восстановлено.