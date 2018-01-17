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Сейчас в Минске пробки достигли пяти баллов
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17 Января 2018 15:20

Сейчас в Минске пробки достигли пяти баллов

В связи с ухудшением погоды инспекторы ГАИ советуют водителям быть более внимательными за рулем, сохранять безопасную дистанцию, не делать резких маневров на дороге. А также вдвое увеличить срок времени для того, чтобы попасть из одного пункта во второй.

Сейчас на расчистке города от снега задействованный почти четыре сотни единиц спецтехники и около 750 человек. По прогнозам синоптиков, снегопады и метель сохранятся и завтра.

  

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