Сейчас в Минске пробки достигли пяти баллов

17 Января 2018 15:20

В связи с ухудшением погоды инспекторы ГАИ советуют водителям быть более внимательными за рулем, сохранять безопасную дистанцию, не делать резких маневров на дороге. А также вдвое увеличить срок времени для того, чтобы попасть из одного пункта во второй.

Сейчас на расчистке города от снега задействованный почти четыре сотни единиц спецтехники и около 750 человек. По прогнозам синоптиков, снегопады и метель сохранятся и завтра.