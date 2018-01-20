Главная>>Общество>>Сегодня Ил-76 на борту с гуманитарным грузом вылетел из Национального аэропорта Минск во Вьетнам
Общество
RSS
Сегодня Ил-76 на борту с гуманитарным грузом вылетел из Национального аэропорта Минск во Вьетнам
Скачать Поделиться

20 Января 2018 21:17

Сегодня Ил-76 на борту с гуманитарным грузом вылетел из Национального аэропорта Минск во Вьетнам

Напомню, несколько провинций этой страны сильно пострадали от тайфуна "Дамри". В результате стихии порядка 100 человек погибли, сотни тысяч остались без крова. Около 4 с половиной миллионов вьетнамцев нуждаются в помощи. Авиабортом в город Нячанг отправлены самые разнообразные товары, в том числе предметы первой необходимости и продукты питания общей стоимостью около 330 тысяч рублей. Миссия по переправке, как и прежде, возложена на МЧС.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 20.01.2018 21:35 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =