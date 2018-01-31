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Вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях
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31 Января 2018 07:13

Вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Одно из нововведений - исключена статья за отсутствие водительских документов. Раньше забывчивые автовладельцы наказывались штрафом в две базовые. Кроме того, теперь нарушитель, остановленный инспектором, и признавший свою вину, наказывается не административным протоколом, а постановлением - в течение месяца водитель должен оплатить минимальный штраф. Также теперь ДТП, которое водители разрешают с помощью так называемого "европротокола", не считается административным правонарушением.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "Теперь за совершение ДТП можно привлечь виновника только в том случае, если есть потерпевший, которому нанесены легкие телесные повреждения. Во всех остальных случаях виновник ДТП привлекается к ответственности за другие нарушения правил дорожного движения, которые и привели к ДТП".

Вместе с тем, ужесточена ответственность для бесправников. Теперь повторное нарушение влечет не только крупный штраф, но и арест. А разговор по телефону или езда без ремня безопасности для таких водителей может увеличить срок лишения прав еще на два года.  

  

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