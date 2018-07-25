С сегодняшнего дня иностранцы могут находиться в Беларуси без визы до 30 суток

Итак, с сегодняшнего дня в Беларуси действует новый безвизовый срок для туристов. Теперь иностранцы могут находиться в нашей стране без специальной отметки в паспорте до 30 суток. Накануне указ был подписан Президентом. Решение уже сравнили с прорывным IТ-декретом. Согласитесь, для развития туризма и роста интереса к стране эффект документа переоценить сложно. Главное условие пребывания осталось прежним - въезжать на территорию Беларуси через Национальный аэропорт Минск. Таким же образом и покидать страну. Позитивную реакцию от нового указа ожидают во многих аспектах. В первую очередь интерес среди иностранных путешественников. Такой шаг позволит для многих открыть шире свою Беларусь. Продление безвизового режима окажет влияние и на бизнес-климат в стране, усилит нашу позицию и в качестве удобной площадки для организации масштабных форумов, конференций, фестивалей и спортивных событий. Что для нас особенно актуально. Оценить все плюсы смогут уже в этом году гости и участники детского "Евровидения". А в следующем и зрители II Европейских игр. Получит ли безвиз дальнейшее развитие? И каких подвижек ждут от туристической отрасли страны? Подробности у Ольги Анищенко.

Все туристы в гости к нам! Накануне это приглашение иностранцам зазвучало куда более убедительно: белорусский безвиз прирос шестикратно. Ведь многие сомневались: пять дней для туриста? Совсем не развернешься... Ни страну не увидишь, ни в санатории не остановишься. Теперь же это целый месяц визового «безлимита», который обеспечит гостю неспешные путешествия на любой вкус.

Безвиз родился в феврале 2017-го. Как сигнал - страна открыта и рада гостям практически со всего света. Еще бы! В списке - граждане 80 государств. Пусть не вся Европа, но весь Евросоюз. А также США, Канада, Бразилия, Индонезия, Япония. Поедут - заверяли инициаторы. И не прогадали.

Итог прошлого года - это плюс 80 тысяч безвизовых гостей. С географией в 65 стран. Не без экзотики - Панама, Никарагуа, Антигуа. Но чаще других приезжали немцы, поляки и итальянцы. Таков первый шаг большой открытости в цифрах.

Каким будет второй? В Минспорта уверены: 30 дней - это главным образом новый контингент отдыхающих.

А в целом безвиз принес стране каждого пятого туриста. И это пятидневный формат. Новые правила - это еще как минимум столько же, чиновники откровенно скромничают. Говорят, проект, конечно, экономический. Но и имиджевые выгоды недооценивать не стоит.

Новый указ меняет лишь сроки. Условия въезда не корректирует. Безвиз только для тех, кто путешествует авиатранспортом. А значит, пересекает границу через воздушную гавань - национальный аэропорт. И так же туристы обязаны покинуть страну. Пограничные службы уверяют: те, кто уже приезжал в Беларусь, изменений не почувствуют. Паспорт, страховка, деньги - все, как и прежде.

Как и ранее, тем иностранцам, кто в гостях более пяти дней, нужна регистрация. Именно ее и проверят при выезде. Но правоохранители обещают: вскоре эти условия станут лояльнее. Находиться в стране без регистрации иностранцу позволят на срок до 10 дней. А тем, кто остановится в санатории, гостинице или агроусадьбе, эту обязанность отменят вовсе. С либеральными правилами надеются успеть к Евроиграм-2019.

Как надолго позволят гостить в Беларуси в течение года? В МВД уточняют: по аналогии с Шенгенской зоной. 90 дней. Понятно, в случае с безвизом приезжать в страну можно неоднократно. Главное, уложиться в сроки в годовом выражении.

Между тем, безвиз ждет развитие, верят эксперты рынка. И пусть 30-дневный срок расширять не стоит: все же этого достаточно, чтобы удовлетворить любые потребности туриста. Но включение в концепцию наземных пунктов пропуска - резерв для развития отрасли бесспорный.

Но пока пограничники осторожничают: инфраструктура аэропорта готова по максимуму, чтобы предупредить любые нюансы на границе. И гарантия безопасности - главный аргумент для визовых послаблений. А потому торопиться с открытием сухопутных границ для иностранных граждан в Беларуси не будут.

Когда безвиз в обновленном формате заработает на деле? Сразу после официального опубликования. Документ ждут в самое ближайшее время. И уже на следующий день иностранные гости смогут по-новому вести счет путешествиям по Беларуси.