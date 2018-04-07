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С этого дня в Беларуси завершается отопительный сезон
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9 Апреля 2018 07:14

С этого дня в Беларуси завершается отопительный сезон

В Минске батареи отключат в жилфонде, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях. Такое решение мэрия приняла исходя из благоприятного прогноза. В медицинских учреждениях, а также соцобеспечения, батареи отключат завтра. Напомним, для общественных, административных зданий и других объектов Минска отопительный сезон завершился 5 апреля.

  

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