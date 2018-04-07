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Реки и водохранилища Минской области почти очистились от ледового покрытия
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6 Апреля 2018 18:03

Реки и водохранилища Минской области почти очистились от ледового покрытия

Вода пошла на снижение. Центральный регион продолжает мониторинг гидрологической обстановки. Уровень рек сейчас на средних значениях. Только в Немане он превышает норму. Подтопленными остаются несколько подворий в Столбцовском районе.

Реки и водохранилища Минской области почти очистились от ледового покрытия. Толщина льда приблизилась к критическим 7 сантиметрам. Выход на него запрещен.

  

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