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Прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня
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6 Января 2018 09:08

Прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня

С 9 часов утра на связь с населением выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Напомним, прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.

  

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