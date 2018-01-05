6 Января 2018 09:08

С 9 часов утра на связь с населением выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Напомним, прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.