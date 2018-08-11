Прямые телефонные линии продолжают работу

Обратиться за помощью можно будет и сегодня. На проблемные вопросы ответят министры и руководители госорганов. Так, на связи будут министр ЖКХ Александр Терехов, а также председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

Прямые телефонные линии по традиции проведут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели советов депутатов. В столичной мэрии решать проблемы граждан будет управляющий делами Анна Мательская, а в Минском облисполкоме - управляющий делами Владимир Гуринович. Напомним, звонки будут принимать до полудня.