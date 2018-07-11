Профсоюзы Беларуси предлагают правительству уменьшить плату за общежитие

Так, федерация выступила с инициативой для определенных категорий граждан применять адресную материальную помощь либо субсидии по принципу оплаты коммунальных услуг. Такой механизм может заработать для бюджетников, пенсионеров и одиноких мам.

Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Так, если санитарка в могилевской поликлинике получает около 400 рублей и платит за общежитие 120, то мы считаем, что это дорого и это не адекватно росту ее зарплаты. С этим вопросам мы обратились и в облисполкомы, в чью компетенцию входит поднятие цен в общежитиях, и обратились в правительство о том, что нужно применять снижающие коэффициенты и применять общие правила игры на рынке, чтобы для всех было понятно. У одних предприятий есть возможность понизить стоимость квадратного метра проживания в общежитии для своих работников, у другого такой возможности нет".

Профсоюзы обеспокоены и ценами на ж/д перевозки - они выросли на треть. Ситуация с продуктами питания стабильная, мониторинг показал сезонное снижение стоимости овощей. Народный контроль цен проводится в стране уже больше года.