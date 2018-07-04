Точное число белорусских туристов, которые воспользовались услугами от "Натали Турс", назвать невозможно, сообщили нам в Республиканском союзе туристических организаций. С российской компанией работает много посредников, которые продают путевки на белорусском рынке. Чтобы прояснить ситуацию с предстоящим отдыхом, туристам советуют обращаться непосредственно в компанию, где приобретался тур. Напомним, накануне крупнейший российский туроператор "Натали Турс" объявил об аннуляции всех поездок.

Сейчас представительство "Натали Турс" в Минске решает проблемы своих клиентов в индивидуальном порядке.