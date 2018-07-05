Представители ОБСЕ удовлетворены ходом инспекции в рамках исполнения Венского договора

Сегодня 38 делегатов из 19 стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе посетили 120-ю гвардейскую бригаду в столице. Белорусские военные организовали брифинг и показали иностранным делегатам гордость Вооруженных сил нашей страны - систему залпового огня "Полонез" и миномет "Нона". Напомним, согласно Венского договору государства - участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах, планировании в области обороны и военных бюджетах.

Андрей Царик, начальник управления департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси: "В Венском документе есть раздел "Контакты", он предполагает более тесное сотрудничество государств-участников. Мы не инициировали это мероприятие, а выполнили свои обязательства. Но каждая подобная встреча - это возможность общения и обмена мнениями представителями ВС и не только ВС различных государств. При этом устанавливаются рабочие контакты, и в последующем наши рабочие контакты верификации и контроля над вооружением решаются гораздо проще".

Сегодня представителям ОБСЕ продемонстрировали развертывания из походного в боевое положение обеих систем вооружения, ответили на вопросы и фактически дали возможность потрогать новые образцы техники. Так Беларусь проявляет открытость в рамках Венского договора. Наша страна принимает участие в аналогичных мероприятиях. В прошлом году белорусские специалисты посетили Германию и Словению.