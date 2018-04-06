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Председатель Минского облисполкома провел прием граждан
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4 Апреля 2018 19:15

Председатель Минского облисполкома провел прием граждан

Сегодня власти Центрального региона уделили особое внимание развитию и проблемам Минского района. Территория вокруг столицы - одна из наиболее динамично развивающихся, и спектр вопросов, с которыми напрямую обратились к губернатору Анатолию Исаченко, оказался широк - от ремонта дорог и транспортного сообщения до соблюдения условий инвестдоговоров.

Многие ситуации разрешались на месте. Так, жители сразу 4 деревень к концу лета получат заасфальтированную дорогу, где начнут работать маршрутки.

Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома: "Что касается дороги, вы заявились на 3 квартал, нужно выполнить. А вы за это время отработайте маршрутную сеть, проговорите с людьми, как им лучше, чтобы ходило. Понятно, что не каждый час, это невыгодно. Поработайте с оператором и после устройства дороги, пустите маршрутки".

Руководитель Минской области проводит такие приемы дважды в месяц, очередной - 18 апреля в Несвиже.

  

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