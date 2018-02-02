Председатель КГБ в проекте "Разговор у Президента" поделился подробностями громких коррупционных преступлений

3 Февраля 2018 09:03

Стали известны нюансы дела БелАВМ и хищений в лесном хозяйстве. 24 января с поличным был задержан один из руководителей лесохозяйственной отрасли Витебской области. По масштабной коррупционной схеме лесоматериалы вывозились за пределы Беларуси под видом дешевых дров, за границей оформлялись как продукт высокого качества и возвращались в нашу страну. Ущерб экономике оценивается в десятки и сотни тысяч евро в год.