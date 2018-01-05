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Православные христиане сегодня отмечают Сочельник и готовятся встретить Рождество Христово
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6 Января 2018 15:06

Православные христиане сегодня отмечают Сочельник и готовятся встретить Рождество Христово

Это последний день 40-дневного поста в канун Рождества Христова

Сегодня во всех храмах страны проходят праздничные богослужения. Тысячи верующих собираются в церквях белорусской столицы, чтобы помолиться вместе. По традиции в храмах в эти дни можно увидеть и символ приближающегося праздника - Христовы ясли. В Сочельник к Божественной литургии присоединяется Торжественная вечерня, на которой прославляют уже родившегося Христа.

Само же Рождество верующие встретят этой ночью. В храмах прозвучат особые песнопения, а также пройдет Великая служба, которую совершат по особому церковному уставу и завершат всенощным бдением.

  

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