Пра надвор'е

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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Я знаю!
"Евровидение-2018"
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Большое Телевидение
"Телевершина"
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11 Августа 2018
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