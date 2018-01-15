Главная>>Общество>>Поздравления по случаю 80-летия центрального региона продолжились во Дворце Республики
Общество
RSS
Поздравления по случаю 80-летия центрального региона продолжились во Дворце Республики
Скачать Поделиться

15 Января 2018 18:01

Поздравления по случаю 80-летия центрального региона продолжились во Дворце Республики

Марафон поздравлений, подарков и теплых слов в честь 80-летия центрального региона продолжился и во Дворце Республики. На торжественный вечер, а также праздничный концерт пригласили гостей из всех районов. Поздравить Минскую область приехали передовики предприятий, олимпийские чемпионы, депутаты, зарубежные партнеры, а также руководители других регионов. Концертную программу подготовили лучшие коллективы области.

Кстати, нынешний год станет юбилейным не только для центрального региона, но и для таких городов, как Солигорск и Жодино. Они отметят 60 и 55 лет соответственно.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 16 декабря Прагноз надвор'я на 16 студзеня 15.01.2018 15:28 / Общество Прогноз погоды на 16 декабря
Минской области сегодня 80 Мінскай вобласці сёння 80 Minsk Region turns 80 15.01.2018 15:17 / Общество Минской области сегодня 80
"Наши". Григорий Чуйко "Нашы". Рыгор Чуйко 15.01.2018 08:07 / Общество "Наши". Григорий Чуйко
Пра надвор'е Пра надвор'е 13.01.2018 21:30 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =