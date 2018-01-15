Поздравления по случаю 80-летия центрального региона продолжились во Дворце Республики

15 Января 2018 18:01

Марафон поздравлений, подарков и теплых слов в честь 80-летия центрального региона продолжился и во Дворце Республики. На торжественный вечер, а также праздничный концерт пригласили гостей из всех районов. Поздравить Минскую область приехали передовики предприятий, олимпийские чемпионы, депутаты, зарубежные партнеры, а также руководители других регионов. Концертную программу подготовили лучшие коллективы области.

Кстати, нынешний год станет юбилейным не только для центрального региона, но и для таких городов, как Солигорск и Жодино. Они отметят 60 и 55 лет соответственно.