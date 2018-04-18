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Половину денежных средств от субботника направят на закупку оборудования для больницы скорой медпомощи
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18 Апреля 2018 21:22

Половину денежных средств от субботника направят на закупку оборудования для больницы скорой медпомощи

Тысячи белорусов в эту субботу примут участие в республиканском субботнике.

О желании присоединиться к общему делу заявили трудовые коллективы, общественные организации, спортсмены и артисты. В этом году субботник проходит под знаком малой родины, каждый может внести свой вклад на своей родной земле. В столице в планах - навести порядок на стадионе "Динамо", урочище Куропаты и Кургане Славы. За день в Минске планируют высадить около двух тысяч деревьев. Половину денежных средств направят на закупку оборудования для Городской клинической больницы скорой медпомощи. Что станет хорошим подспорьем, в том числе, в случае экстренной госпитализации - в период проведения ІІ Европейских игр в Минске.

О нужных и важных делах - Юлия Токарь. Больница скорой медицинской помощи - ведущее учреждение, где каждую минуту оказывают квалифицированную диагностику и лечение в трансплантологии, хирургии, пульмонологии. Ежегодно здесь свыше 80 тысяч пациентов, причем 90 % случаев - экстренные.

В одном из таких отделений лежит Евгений Шинкоренко. Ему, мотоциклисту, не уступили дорогу. В результате ДТП Евгений получил множество переломов. Несколько часов назад он перенес вторую сложную операцию, но уже охотно общается с журналистами и благодарит врачей.

В этой клинике одновременно могут работать в 20 операционных. Это почти 16 тысяч операций в год, в том числе высокотехнологичных и сложных вмешательств на органы брюшной полости и черепе головного мозга.

Чтобы восстановить дефект черепа, врач-нейрохируг Евгений Габриневский на компьютере моделирует трехмерный имплант, как недостающий пазл. Такой метод позволяет не только с ювелирной точностью изготовить полимерный имплант, но и ускорить операцию.

3Д-моделирование, ангиографические комплексы для трехмерного рентгена сосудов и кабинеты компьютерной томографии - технологическое оснащение больницы - на передовой. Но оборудование требует постоянного обновления и инвестиций в здоровье. Для этого часть заработанных денежных средств от республиканского субботника, который пройдет уже на этой неделе, перечислят в БСМП.

Уже сегодня медики готовятся и к главному спортивному событию - ІІ Европейским играм. Помимо дополнительных круглосуточных постов для оказания помощи и резервных палат, увеличат бригады скорой. Их в режиме нон-стоп будет работать 180. Каждый автомобиль оснащен всем необходимым для любого экстренного случая. 

  

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