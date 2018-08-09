Погода в Беларуси окрасила климатическую карту в оранжевый цвет

В столице сегодня до 29 с плюсом. Такая погода окрасила климатическую карту в оранжевый цвет. Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, медики советуют выбирать светлую одежду из натуральных тканей и не забывать про головные уборы. Инструктаж, как уберечь себя от зноя, сегодня проводят сотрудники МЧС и представители Красного Креста. В Минске мобильные пункты открыты в разных районах города, волонтеры раздают питьевую воду и учат, как оказать первую помощь во время солнечного удара.

Многие минчане в такую погоду ищут и свое комфортное место под солнцем. Возле столичных акваторий и в зонах отдыха - ажиотаж даже в будни.

Такая погода сохранится еще на несколько дней. Жара начнет отступать только в начале следующей недели.