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Подведены итоги летней оздоровительной кампании
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16 Октября 2017 15:21

Подведены итоги летней оздоровительной кампании

Более 65 000 школьников Минска в летний сезон отдохнули в детских лагерях. Были организованы смены дневного пребывания, палаточные городки, а также профильные отряды в загородных лагерях. Почти две тысячи детей-сирот поправили здоровье в летних лагерях за счет бюджета.

Сейчас детские лагеря начинают подготовку к следующему сезону: запланированы ремонтные работы, при необходимости заменят мебель и оборудование.

  

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