8 Января 2018 15:08

Новогодние желания продолжают исполняться. Сегодня подарки от Президента получили воспитанники Витебского специального детского сада номер восемнадцать. Здесь к школе готовят детей с тяжелыми нарушениями речи. Развивающие игры ребятам вручил глава Администрации Первомайского района. Для гостей дети подготовили сказочное представление с играми, хороводами и песнями.