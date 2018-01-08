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Подарки от Президента получили воспитанники Витебского специального детского сада номер восемнадцать
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8 Января 2018 15:08

Подарки от Президента получили воспитанники Витебского специального детского сада номер восемнадцать

Новогодние желания продолжают исполняться. Сегодня подарки от Президента получили воспитанники Витебского специального детского сада номер восемнадцать. Здесь к школе готовят детей с тяжелыми нарушениями речи. Развивающие игры ребятам вручил глава Администрации Первомайского района. Для гостей дети подготовили сказочное представление с играми, хороводами и песнями. 

  

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