Почти 11 половиной тысяч футбольных болельщиков пересекли границу Беларуси

Это данные за последние три недели. Среди тех, кто въехал транзитом через нашу страну в Россию, граждане 95 стран. Больше всего на мундиаль следовало гостей из Польши (почти 2,5 тысячи человек), а также из Аргентины, США, Перу, Швеции, Франции и Мексики. Куда более экзотичными для сотрудников пропускных пунктов стали паспорта болельщиков из островных государств - Тринидад и Тобаго, Маврикия, Сан-Томе и Принсипи, Коморских островов.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: "Главным направлением для безвизового транзита болельщиков стало авиационное - пассажиропоток тут подрос достаточно ощутимо, прирост составил около 15 %. В национальном аэропорту нашей страны было оформлено 6 тысяч 707 человек. Следующим по популярности способом пересечь границу для любителей футбола стало путешествие автомобильным транспортом. Таким образом воспользовались 3 тысячи 40 человек. Железной дорогой предпочли воспользоваться 1 тысяча 492 болельщика".

Для иностранных болельщиков действует безвизовый режим. Это оговорено в межправительственном соглашении, которое подписали Беларусь и Россия. Документ действует до 25 июля.