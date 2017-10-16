Победительница конкурса "Мисс мира на коляске - 2017" разместила в Facebook фото с подарками от Главы государства

16 Октября 2017 19:10

Сотни лайков уже набрало фото белоруски Александры Чичиковой, победительницы первого в истории конкурса "Мисс мира на коляске". Несколько часов назад она поделилась в Facebook кадрами с подарками от Главы государства. Александр Лукашенко поздравил красавицу с победой, выразив восхищение тем, что в нашей стране есть люди, сильные духом.

Александра Чичикова, победительница конкурса "Мисс мира на коляске - 2017": "Я была очень рада. Я была рада тому, что это событие не осталось в стороне, и это событие заметило государство, заметила общественность, заметили СМИ и люди проявляют интерес к этому мероприятию. И для меня это важно, потому что это не просто конкурс красоты, где девочки ходят и красуются".

7 октября Александра Чичикова выиграла конкурс красоты "Мисс мира на коляске", который проходил в Варшаве, опередив 23 красавицы. До несчастного случая занималась танцами. Сейчас девушка получает диплом психолога, работает в гипермаркете услуг, играет в театре.