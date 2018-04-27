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Памятный знак в честь энергетиков Советского Союза открыли в Хойниках
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26 Апреля 2018 17:05

Памятный знак в честь энергетиков Советского Союза открыли в Хойниках

Памятный знак в честь энергетиков Советского Союза, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, открыли в Хойниках. 32 года назад Гомельская область приняла на себя главный удар радиации. В числе тех, кто боролся с невидимым врагом, были и работники энергосистемы. Им и принадлежит идея создания памятника.  

  

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