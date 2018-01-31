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Открыт новый лечебный корпус больницы имени Семашко в Орше
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31 Января 2018 15:00

Открыт новый лечебный корпус больницы имени Семашко в Орше

Дополнительные возможности и у врачей, и у пациентов появились с открытием нового лечебного корпуса больницы имени Семашко в Орше. Корпус № 1, в котором находятся кардиологическое, гинекологическое, реанимационное отделения, соединен с другими корпусами - галереями. Благодаря современному оборудованию в райцентре будут выполнять сложные операции, в том числе и на сосудах.

Вместимость больницы, как подчеркивают врачи, увеличилась значительно. Квалифицированную помощь здесь будут получать жители сразу нескольких районов области.

  

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