Общество
31 Января 2018 15:00
Открыт новый лечебный корпус больницы имени Семашко в Орше
Дополнительные возможности и у врачей, и у пациентов появились с открытием нового лечебного корпуса больницы имени Семашко в Орше. Корпус № 1, в котором находятся кардиологическое, гинекологическое, реанимационное отделения, соединен с другими корпусами - галереями. Благодаря современному оборудованию в райцентре будут выполнять сложные операции, в том числе и на сосудах.
Вместимость больницы, как подчеркивают врачи, увеличилась значительно. Квалифицированную помощь здесь будут получать жители сразу нескольких районов области.
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