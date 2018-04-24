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Особое внимание в эти дни - детям на дороге
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24 Апреля 2018 18:06

Особое внимание в эти дни - детям на дороге

Сегодня в столице стартовала профилактическая акция ГАИ. С наступлением теплой погоды дети все чаще играют во дворах и иногда находятся поблизости проезжей части. Поэтому специалисты фиксируют всплеск ДТП с участием несовершеннолетних. За три месяца этого года - десять подобных происшествий. Инспекторы Госавтоинспекции обращают внимание родителей на то, что они должны напомнить детям правила поведения на дороге, а водителям советуют быть особенно внимательными и выбирать правильную скорость.

Кроме этого в майские выходные инспекторы усилят контроль за правилами перевозки детей в автомобилях.

  

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